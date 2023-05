Σοβαρές κατηγορίες επιρρίπτει η Ουκρανία στη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα επιτέθηκε στην ουκρανική πόλη Μπαχμούτ με πυρομαχικά φωσφόρου.

Ο στρατός της Ουκρανίας έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από drone όπου φαίνεται να πέφτει στην πόλη Μπαχμούτ κάτι το οποίο μοιάζει με λευκό φώσφορο.

Τα όπλα λευκού φωσφόρου δεν είναι απαγορευμένα, αλλά η χρήση τους καθίσταται ως έγκλημα πολέμου. Χαρακτηριστικό του λευκού φωσφόρου είναι ότι προκαλεί φωτιές που εξαπλώνονται γρήγορα και δύσκολα σβήνουν.

Μάλιστα, στο παρελθόν η Ρωσία έχει κατηγορηθεί ξανά για τη χρήση τέτοιων όπλων.

Not enough shells, but more than enough phosphorus.

Ruscists are shelling unoccupied areas of Bakhmut with incendiary ammunition.

They will burn in Hell.



