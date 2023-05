Η Ουκρανία δήλωσε ότι κατέρριψε για πρώτη φορά ρωσικό υπερηχητικό πύραυλο Kinjal στη διάρκεια αεροπορικών πληγμάτων που εξαπέλυσε η Μόσχα τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε χαρακτηρίσει τον πύραυλο Kinjal, κατά την πρώτη παρουσίασή του το 2018, «ιδανικό όπλο», γιατί είναι πολύ δύσκολο να αναχαιτισθεί από την αντιαεροπορική άμυνα του αντιπάλου.

«Συγχαίρω τον ουκρανικό λαό για αυτό το ιστορικό γεγονός», ανέφερε στο Telegram ο στρατηγός Μίκολα Ολεστσούκ. «Ναι, καταρρίψαμε τον πύραυλο Kinjal, που δεν έχει ισοδύναμο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, ο πύραυλος καταρρίφθηκε από σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot πάνω από το Κίεβο γύρω στις 02:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη.

Successful interception of Russian "hypersonic" Kh-47 "Kynzhal" missile by the Armed Forces of Ukraine around 02:40 on May 4 in the sky over Kyiv is claimed. As claimed, presumably by Patriot air defense system



