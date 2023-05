Κλίντον: Ήξερα απ’ το 2011 ότι ο Πούτιν θα εισβάλει στην Ουκρανία

Στην αποκάλυψη ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν του είχε πει ότι σχεδιάζει να εισβάλει στην Ουκρανία από το 2011 προχώρησε ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, Μπιλ Κλίντον.

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νέα Υόρκη, ο Μπιλ Κλίντον ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος του μίλησε για τα σχέδιά του στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, το 2011.

