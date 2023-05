Στέψη Καρόλου: Γιούχαραν τον αδερφό του πρίγκιπα Άντριου στη διαδρομή από το Μπάκιγχαμ στο Γουέστμινστερ

Οι Βρετανοί γιούχαραν τον πρίγκιπα Άντριου, καθώς αναχωρούσε από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, προκειμένου να παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του Βασιλιά Καρόλου. Ο αδελφός του νέου μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εμπλακεί σε σε σεξουαλικά σκάνδαλα, αμαυρώνοντας της εικόνα της βασιλικής οικογένειας.

Ο αδελφός του Βασιλιά Καρόλου, αποδοκιμάστηκε έντονα από μερίδα του κόσμου που βρισκόταν κοντά, ωστόσο δεν αντέδρασε και έμεινε εντελώς ανέκφραστος.

