ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε νοσοκομείο της Ατλάντα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ατλάντα καθώς ένοπλος εισέβαλε σε νοσοκομείο πυροβολώντας αδιακρίτως όποιον συναντούσε μπροστά του.

Σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα, ο ένοπλος έχει πυροβολήσει και τραυματίσει τέσσερα άτομα.

Photos sent of the suspect who opened fire at Northside Hospital in Midtown Atlanta, Georgia. pic.twitter.com/gAOTDdldSh