Βίντεο από την επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών με στόχο το Κρεμλίνο, την επίσημη κατοικία του Ρώσου προέδρου, το βράδυ της Τρίτης έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για «αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Βλαντίμιρ Πούτιν». Από την πλευρά του το Κίεβο υποστηρίζει ότι «δεν έχει καμία σχέση» με την επίθεση.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι στην καταγγελλόμενη από την Μόσχα επίθεση κατά της κατοικίας του Πούτιν στο σύμπλεγμα του Κρεμλίνου, που έγινε τις παραμονές της Ημέρας της Νίκης και της παρέλασης της 9ης Μαΐου, χρησιμοποιήθηκαν δύο drones τα οποία εξουδετερώθηκαν από τα ηλεκτρονικά αμυντικά συστήματα.

Στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφέρεται ότι η Ρωσία επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος απάντησης.

«Δύο μη επανδρωμένα αεροπορικά οχήματα στόχευσαν το Κρεμλίνο. Ως αποτέλεσμα των έγκαιρών ενεργειών που έγιναν από τον στρατό και τις ειδικές υπηρεσίες με την χρήση στρατιωτικού συστήματος ραντάρ, οι συσκευές εξουδετερώθηκαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Αντιμετωπίζουμε τις πράξεις αυτές ως σχεδιασμένη τρομοκρατική ενέργεια και απόπειρα κατά της ζωής του προέδρου που πραγματοποιήθηκε τις παραμονές της Ημέρας της Νίκης και της παρέλασης της 9ης Μαΐου, κατά την οποία σχεδιάζεται να παραστούν ξένοι καλεσμένοι…

«Η ρωσική πλευρά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να λάβει απάντηση όπου και όταν το θεωρήσει σκόπιμο».

Το Κρεμλίνο διευκρίνισε ότι συντρίμμια των drones διασκορπίστηκαν εντός του χώρου του Κρεμλίνου, αλλά δεν υπήρξαν θύματα ή ζημίες.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει στήλη καπνού επάνω από το Κρεμλίνο. Δεν ακούγεται κανένας ήχος στο βίντεο, αλλά μάρτυρες ισχυρίστηκαν στο Telegram ότι άκουσαν τουλάχιστον μια δυνατή έκρηξη. Άλλες μαρτυρίες κάνουν λόγο για σπίθες στον ουρανό πάνω από το τείχος του Κρεμλίνου.

Ένα ακόμη βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει επίσης μια φωτιά στην οροφή του παλατιού της Γερουσίας, της δεύτερης κατοικίας εργασίας του Ρώσου προέδρου στο Κρεμλίνο. Οι φλόγες φαίνονται να υψώνονται κοντά στην κορυφή της οροφής.

Ένα άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram φέρεται να δείχνει τη στιγμή που ένα από τα drones χτύπησε το παλάτι της Γερουσίας. Το βίντεο δείχνει το μη επανδρωμένο όχημα να πλησιάζει το κτίριο, πριν ανατιναχτεί ακριβώς πάνω από τον θόλο του. Η έκρηξη δεν φάνηκε να προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο κτίριο.

Έπειτα από αυτό, η ρωσική προεδρία ανακοίνωσε ουκρανική επίθεση με drone κατά του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, που διατηρεί κατοικία στο σύμπλεγμα του Κρεμλίνου. Το πρακτορείο RIA μετέδωσε ότι ο Πούτιν δεν βρισκόταν στο Κρεμλίνο την ώρα της «επίθεσης των drones» και ότι αυτήν την στιγμή ο Ρώσος πρόεδρος εργάζεται στο Νόβο Ογκαριόβο, στα περίχωρα της Μόσχας.

Τα βίντεο αναρτήθηκαν από ομάδα κατοίκων στην περιοχή απέναντι από το Κρεμλίνο στην απέναντι όχθη του Μόσχοβα και δημοσιεύθηκαν από ρωσικά μέσα.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η παρέλαση της 9ης Μαΐου θα διεξαχθεί στην Μόσχα παρά το περιστατικό, μετέδωσε το πρακτορείο TASS. Η δημοτική αρχή της Μόσχας ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε τις πτήσεις drones.

Video of the second drone strike on the Kremlin



16 minutes elapsed between the strikes of the two UAVs. pic.twitter.com/kawTNtxPVx