Ουκρανία: Διαψεύδει ότι έστειλε drones εναντίον του Πούτιν στο Κρεμλίνο

Διαψεύδει η Ουκρανία ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με την εμφάνιση drone πάνω από το Κρεμλίνο, ενώ αφήνει σαφέστατα υπονοούμενα για προβοκάτσια, κάνοντας λόγω για κυοφορούμενη «μεγάλης κλίμακας τρομοκρατική επίθεση» από τη Ρωσία.

Ο σύμβουλος της Ουκρανικής προεδρίας, Μιχαΐλο Ποντολιάκ, με ανάρτησή του στο Twitter, διευκρινίζει πως η Ουκρανία διεξάγει έναν «αποκλειστικά αμυντικό πόλεμο» και δεν επιτίθεται σε στόχους στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως έγινε στο Κρεμλίνο.

«Για ποιό λόγο (σσ να επιτεθούμε σε ρωσικό έδαφος); Αυτό δεν λύνει κανένα στρατιωτικό ζήτημα, αλλά δίνει αφορμές στη Ρωσία να δικαιολογήσει τις επιθέσεις της εναντίον πολιτών», σημειώνει ο Ποντολιάκ.

Κατά τον σύμβουλο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι τελευταίες εξελίξεις «είναι προβλέψιμες». Και εξηγεί:

Ποια είναι η εξήγηση που δίνει; Ότι η Ρωσία «προετοιμάζει ξεκάθαρα μια μεγάλης κλίμακας τρομοκρατική επίθεση».

Όμως ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ σημειώνει με νόημα και κάτι ακόμη: «Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τον αυξανόμενο αριθμό ατυχημάτων και περιστατικών που λαμβάνουν χώρα σε διάφορα μέρη της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η εμφάνιση αγνώστου ταυτότητας μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις ή στην επικράτεια του Κρεμλίνου μπορεί να υποδηλώνει μόνο τις αντάρτικες δραστηριότητες των τοπικών δυνάμεων αντίστασης».

Κατά τον σύμβουλο της Ουκρανικής προεδρίας «είναι προφανής η απώλεια ελέγχου της εξουσίας από την ομάδα Πούτιν στη Ρωσία. Αλλά από την άλλη πλευρά, η Ρωσία έχει επανειλημμένα μιλήσει για τον απόλυτο έλεγχό της στον αέρα. Με μια λέξη, κάτι συμβαίνει στη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά σίγουρα χωρίς τα drones της Ουκρανίας πάνω από το Κρεμλίνο».

