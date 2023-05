Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για απόπειρα δολοφονίας του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της επίθεσης με drones που έγινε χθες Τρίτη (2.5.2023) το βράδυ στο Κρεμλίνο. Η Μόσχα καταγγέλλει «τρομοκρατική ενέργεια» και ισχυρίζεται ότι κατέρριψε 2 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή καταγγελία που κάνει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, εφόσον ισχύει μια απόπειρα δολοφονίας κατά του προέδρου της χώρας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μόσχα απέχει 800 χιλιόμετρα από τα ρωσοουκρανικά σύνορα που εγείρει ερωτήματα για την πτήση των drones στον ρωσικό εναέριο χώρο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία έχει επιβάλλει απαγόρευση πτήσεων στον εναέριο χώρο της Μόσχας και έχει εγκαταστήσει αντι-αεροπορικά συστήματα οπλισμού αλλά και ηλεκτρονικά αντίμετρα, τα οποία θα μπορούσαν να απενεργοποιήσουν τα drones.

Παράλληλα, κυκλοφορούν και βίντεο στα social media που δείχνουν τις ρωσικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν αντι-αεροπορικά πυρά. Ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται η αυθεντικότητά τους.

Russia says Ukraine tried to assassinate Vladimir Putin overnight in a drone attack on the Kremlin. Putin was unharmed and is working as normal.



It's not clear when or whether this happened, but Telegram channels are posting what looks like anti-aircraft fire over the Kremlin. pic.twitter.com/Bw6Bp4OwFk