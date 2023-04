Κλιματική αλλαγή: Η ξηρασία απειλεί την Ευρώπη

Στην Γαλλία η διαμάχη για το νερό προκάλεσε συγκρούσεις. Και στην Ιταλία ο μεγαλύτερος ποταμός ρέει με νερά που παραπέμπουν στο περασμένο καλοκαίρι. Πάνω από το ένα τέταρτο του πλανήτη αντιμετωπίζει προβλήματα ξηρασίας ήδη από τον Απρίλιο και πολλές χώρες φοβούνται πως το καλοκαίρι που έρχεται θα είναι χειρότερο από το περσινό.

Μελέτη που βασίζεται σε στοιχεία από δορυφόρους επιβεβαίωσε ότι η Ευρώπη υποφέρει από την χειρότερη ξηρασία μετά το 2018. «Πριν από λίγα χρόνια θα έλεγα ότι έχουμε αρκετό νερό στην Ευρώπη. Τώρα φαίνεται πως θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα», δήλωσε ο Τόρστερν Μάγιερ-Γκουρ, βασικός συντάκτης της μελέτης.

Το πρόβλημα είναι κυρίως ότι ακόμα κι αν οι επόμενες εβδομάδες της άνοιξης φέρουν κάποιες βροχές, δεν θα αποκατασταθεί η ισορροπία στους ταμιευτήρες. Άρα η έλλειψη νερού είναι μπροστά μας και προφανώς και οι εντάσεις που προκαλεί κάθε είδους έλλειψη.

Η ξηρασία, προειδοποίησε ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, «θα είναι ένα από τα κεντρικά πολιτικά και εδαφικά ζητήματα στην χώρα μας τα προσεχή χρόνια».

Η ιστορική ξηρασία της περασμένης χρονιάς είχε ως συνέπεια να στεγνώσουν οι επίγειοι και υπόγειοι ταμιευτήρες. Όλοι περίμεναν τον χειμώνα για να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση από τα χιόνια και τις βροχές. Αλλά ο χειμώνας ήταν χειρότερος– με ελάχιστες βροχές και χιόνια.

Η Γαλλία, όπου δεν έβρεξε για πάνω από 30 συνεχόμενες μέρες τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, έζησε έναν από τους πιο ξηρούς χειμώνες των τελευταίων έξι δεκαετιών.

Στην Ιταλία, παρατηρήθηκε μείωση κατά 64% των χιονοπτώσεων τον χειμώνα και η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Πο, είναι τόσο χαμηλή όσο το περασμένο καλοκαίρι. Η στάθμη των υδάτων στη λίμνη Γκάρντα είναι στο μισό σε σχέση με τον μέσον όρο.

Στην Ισπανία η ένωση των αγροτών προειδοποίησε ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε φέτος κάποιο μέρος της παραγωγής σιτηρών, ενώ ένας μετεωρολόγος μιλώντας στην El Pais είπε «πείτε γεια σχεδόν σε όλη την ελαιοπαραγωγή».

Σύμφωνα με τη υπουργό Οικολογικής Μετάβασης, Τερέζα Ριμπέρα, η διαθεσιμότητα υδάτων στην Ισπανία, όπως και στην Γαλλία, θα μειωθεί κατά 40% μέχρι το 2050..

Για να καλυφθούν οι σημαντικές ελλείψεις στην Ευρώπη θα χρειαστεί επί μία δεκαετία να έχουμε σημαντικές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις. Αλλά με δεδομένη την κλιματική κρίση είναι αδύνατο να γίνουν εκτιμήσεις για τα μοντέλα βροχοπτώσεων.

Η ξηρασία είναι ένα περίπλοκο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο, που επηρεάζεται όχι μόνο από τις καιρικές συνθήκες, αλλά και από την κακή διαχείριση των υδάτινων πόρων και την υπερκατανάλωση. Ενώ παράλληλα η αναμενόμενη αύξηση της μέσης θερμοκρασίας λόγω της υπερθέρμανσης, εντείνει την πίεση για την επάρκεια νερού στην Ευρώπη – όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, τόσο επιταχύνεται η διαδικασία εξάτμισης των νερών.

Επιπλέον παρατηρείται ραγδαία συρρίκνωση των παγετώνων στην Ευρώπη λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, κάτι που αποστερεί νερά από μεγάλα ποτάμια, όπως ο Ρήνος, ο Δούναβης και ο Πο.

In Europe industry is the biggest user of water. Utilising a hefty 45 per cent the European industry uses annually more water than agriculture (30%). @UN_Water https://t.co/vRloYP1ps2