Μέσω βιντεοκλήσης παρακολουθεί τα εγκαίνια του εργοστασίου του Ακούγιου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει αναρρώσει πλήρως από το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί.

Στις εικόνες που μετέδωσε η τουρκική τηλεόραση, ο αρχηγός του τουρκικού κράτους εμφανίζεται χλωμός, ακούγοντας ένα μήνυμα μέσω τηλεδιάσκεψης από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Λίγο νωρίτερα σήμερα, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε πως ο πρώτος πυρηνικός σταθμός της Τουρκίας, ο οποίος κατασκευάσθηκε από τη Ρωσία, θα αρχίσει τη λειτουργία του τον επόμενο χρόνο. Ο πυρηνικός σταθμός του Άκουγιου κατασκευάσθηκε από τον ρωσικό κολοσσό Rosatom.

Ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα είχε αναφέρει νωρίτερα πως η υγεία του Ερντογάν είναι καλή και ότι ο πρόεδρος θα συνεχίσει το καθημερινό του πρόγραμμα το συντομότερο δυνατόν. «Τα συμπτώματα της λοιμώδους γαστρεντερίτιδας που τον έχει προσβάλει έχουν περιορισθεί», είπε ο υπουργός.

Νωρίτερα, η τουρκική προεδρία έστησε ολόκληρο σόου για να δείξει ότι ο Ερντογάν είναι καλύτερα, δίνοντας στην δημοσιότητα δυο φωτογραφίες από την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

LIVE: Turkish President Erdogan virtually attends ceremony to receive country’s first delivery of nuclear fuel to Akkuyu nuclear power plant in Mersin province https://t.co/9z6tZB0lzp