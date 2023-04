«Πολιτικοί τσαρλατάνοι διαστρεβλώνουν την ιστορία» - Τσαβούσογλου προς Μπάιντεν για γενοκτονία Αρμενίων

Σφοδρή επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, με αφορμή της πρόσφατες δηλώσεις του για τη γενοκτονία των Αρμενίων, εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η απάντηση Τσαβούσογλου

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανέφερε: «Οι πολιτικοί τσαρλατάνοι που προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την ιστορία ξανά στη σκηνή! Η ιστορία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί με πολιτικές δηλώσεις. Οι καιροσκόποι που επιμένουν σε αυτή τη στάση θα μείνουν στη μνήμη για τα απώτερα κίνητρα και την υποκρισία τους. Κανένας δεν μπορεί δώσει μάθημα ιστορίας στο Μεγάλο Τουρκικό Έθνος».

