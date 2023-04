Σεισμός στην Κατάνια της Ιταλίας

Σεισμός σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (21/04) στην Κατάνια της Ιταλίας.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κατάνια και από τη δόνηση προκλήθηκε μερική κατάρρευση ενός κτιρίου στην κωμόπολη Ατσιρεάλε.

Μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχει γίνει αναφορά σε τραυματίες ή σοβαρές ζημιές.

Πολλά εμπορικά κέντρα και καταστήματα εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους ενώ η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως σεισμογενής καθώς βρίσκεται κοντά το ηφαίστειο της Αίτνας.

