Σπιτονοικοκύρης έκοψε την πόρτα των ενοίκων του με αλυσοπρίονο: Θα σας τεμαχίσω όλους

Ένα απίστευτο βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, με έναν άνδρα στην Ιρλανδία που φέρεται να κόβει με αλυσοπρίονο την πόρτα του σπιτιού που νοικιάζει σε οικογένεια, απειλώντας να τους σκοτώσει όλους!

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Twitter από το χρήστη Dr. Liqa Ur Rehman, και φαίνεται ο σπιτονοικοκύρης να επιτίθεται προς το σπίτι με το αλυσοπρίονο, φωνάζοντας «Θα σας τεμαχίσω, δεν με απασχολεί η οικογένεια σου». Σύμφωνα με τον Ruhman, τα κίνητρα πίσω από την επίθεση είναι ρατσιστικά, καθώς ο ένοικος του σπιτιού είναι γιατρός από το εξωτερικό.

Από την άλλη, ο σπιτονοικοκύρης ισχυρίζεται πως η οικογένεια του χρωστάει πάνω από πέντε ενοίκια και μάλιστα τους έχει ήδη προχωρήσει σε έξωση.

Η αστυνομία της Ιρλανδίας τοποθετήθηκε επίσημα για το συμβάν, αναφέροντας μεν πως έχει λάβει γνώση για το video ωστόσο η υπόθεση είναι προς διερεύνηση, αποφεύγοντας οποιοδήποτε άλλο σχόλιο.

Δείτε το video:

Absolutely disgraceful!

"I'll split you up. I have Quran in my car to burn. I don't care about your family"



An immigrant doctor with a family of two young kids, was brutally attacked by his landlord threatened to evict his house. His and his family's life is in severe danger 1/2 pic.twitter.com/SY0k5rPxlT