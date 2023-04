Παρίσι: Διαδηλωτές εισέβαλαν στα κεντρικά της Louis Vuitton

Οι πολίτες της Γαλλίας βγήκαν και πάλι στους δρόμους σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, διαμαρτυρόμενοι για την αναμόρφωση Μακρόν στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας.

Μάλιστα, σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, φαίνονται διαδηλωτές με κόκκινες φωτοβολίδες στα χέρια να εισβάλλουν στα κεντρικά της Louis Vuitton, φωνάζοντας συνθήματα και σπρώχνοντας τις πόρτες.

Σύμφωνα με ό,τι γράφουν λογαριασμοί στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Θα συνεχίσουμε μέχρι την απόσυρση». Μάλιστα οι ίδιοι, ζητούν από τους πλούσιους να συνεισφέρουν περισσότερο στη χρηματοδότηση της κρατικής σύνταξης.

Τέλος, περισσότεροι από 100 διαδηλωτές με κόκκινες φωτοβολίδες και σημαίες συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα εισόδου του κτιρίου στην Avenue Montaigne πριν ανέβουν με κυλιόμενες σκάλες στους επάνω ορόφους, ενώ άλλοι γέμισαν το δρόμο ανεμίζοντας σημαίες του συνδικάτου των σιδηροδρομικών Sud Rail.

The French Revolution Continues



Protesters storming Louis Vuitton HQ



Silence still from fascist tyrannical authoritative dictator Macron - I’m sure his WEF puppet masters are disapproving as he awaits instructions.#France #Paris #Macron pic.twitter.com/6zMKhxxOmT