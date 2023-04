Μεξικό: Κατέρρευσε κτήριο στην πόλη Τιχουάνα (Βίντεο)

Τρομακτικές είναι οι εικόνες που καταγράφονται σε ένα βίντεο. Σε αυτό φαίνεται η κατάρρευση ενός κτιρίου στην Τιχουάνα στo Μεξικό. Το κτίριο φαίνεται να κατρακυλά από ύψωμα και να καταλήγει στον δρόμο.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η δήμαρχος της πόλης, Montserrat Caballero, φαίνεται να σηκώνεται ένα νέφος σκόνης, ενώ στο σημείο βρίσκονται εργάτες. Η κατάρρευση του κτιρίου προκλήθηκε έπειτα από κατολίσθηση, ενώ πρόκειται για τη δεύτερη στην περιοχή μέσα σε λίγες μέρες, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξαν θύματα.

Video posted on social media showed the moment a building collapsed onto a road in Tijuana, Mexico pic.twitter.com/0UxBfYSXg0