ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε τράπεζα στο Κεντάκι - Αναφορές για πολλά θύματα

Συναγερμός στις αρχές του Λούισβιλ στο Κεντάκι για περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από τράπεζα.

Η αστυνομία στο Λούισβιλ του Κεντάκι έχει κινητοποιηθεί για περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από τράπεζα με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για «πολλά θύματα».



Οι αστυνομικές Αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν και να μην πλησιάσουν το σημείο του συμβάντος.

Στο σημείο βρίσκονται τουλάχιστον τρία ασθενοφόρα και, σύμφωνα με μάρτυρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως συμβάν με πολλά θύματα.

Big police presence on Main St just outside of Slugger Field. LMPD is advising everyone to avoid the area specifically at Old National Bank.



We’re waiting for information from police @wave3news pic.twitter.com/jO6Xt6u3Cb