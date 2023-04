Σάλος με βίντεο που δείχνει τον Δαλάι Λάμα να φιλά αγόρι στο στόμα

Σάλος προκλήθηκε από βίντεο που δείχνει τον Δαλάι Λάμα να πλησιάζει ένα αγοράκι στο στόμα, να το φιλάει και να του ζητάει να «ρουφήξει τη γλώσσα του», μέσα σε ναό στην Ινδία. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Μοναστήρι Ναμγκιάλ στην Νταραμσάλα και από πολλούς χαρακτηρίστηκε ανάρμοστο.

Το παρών στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, έδωσαν περίπου 100 μαθητές, οι οποίοι είχαν λάβει βοήθεια στην εκπαίδευσή τους από το ινδικό ίδρυμα M3M Foundation.

Στο βίντεο που έχει κάνει το γύρο του κόσμου, ένας μαθητής ζητάει από τον ιερό ηγέτη και εμβληματική προσωπικότητα του Θιβέτ και του βουδισμού, να τον αγκαλιάσει. Ο 87χρονος Δαλάι Λάμα λέει στο αγόρι να έρθει κοντά του και του ζητάει αρχικά να τον φιλήσει στο μάγουλο.

Στη συνέχεια ακουμπάει το μέτωπο του στο μέτωπο του παιδιού και το φιλάει στο στόμα ζητώντας στη συνέχεια από το παιδί να ρουφήξει τη γλώσσα του. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους ακούγονται να γελάνε εκλαμβάνοντας ως «αστείο» την κίνηση του Δαλάι Λάμα.

Ωστόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πυροδοτήθηκαν πολλές αντιδράσεις με αποτέλεσμα το γραφείο του πνευματικού ηγέτη του θιβετιανού μοναχισμού να εκδώσει ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη και κάνοντας λόγο για ένα αθώο πείραγμα προς το παιδί.

«Η αγιότητά του επιθυμεί να ζητήσει συγγνώμη από το αγόρι και την οικογένειά του, καθώς και στους πολυάριθμους φίλους του ανά την υφήλιο, για τον πόνο που μπορεί να προκάλεσαν τα λόγια του. Η αγιότητά του συχνά πειράζει τους ανθρώπους που συναντά με αθώο και παιχνιδιάρικο τρόπο, ακόμα και δημόσια και μπροστά στις κάμερες. Αισθάνεται άσχημα για το περιστατικό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

