Αποκαλύψεις για την επανένωση της Κέιτ Μίντλετον με τον Χάρι και τη Μέγκαν

Όταν ο πρίγκιπας Χάρι και η δούκισσα Μέγκαν συναντήθηκαν μετά από καιρό με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ σε βασιλικό περίπατο έξω από τις πύλες του Κάστρου του Ουίνδσορ μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β' του Ηνωμένου Βασιλείου το γεγονός θεωρήθηκε ως σύντομη επίδειξη βασιλικής ενότητας σε μια δύσκολη στιγμή. Σύμφωνα με νέο βιβλίο, ωστόσο, το όλο θέμα ήταν μια απάτη που ήταν άβολη για όλους τους εμπλεκόμενους, ιδιαίτερα για την Κέιτ Μίντλετον.

Στο βιβλίο του «Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed», όπως αναφέρει η «Daily Mail», ο συγγραφέας, Ρόμπερτ Τζόμπσον γράφει ότι «πηγές κοντά στη βασιλική οικογένεια» του είπαν ότι η επίδειξη ενότητας ήταν μια "ψευδαίσθηση"».

Η Κάθριν Μίντλετον παραδέχτηκε αργότερα σε μέλος της βασιλικής οικογένειας ότι ήταν αρνητικά τα αισθήματα μεταξύ των δύο ζευγαριών και ότι η κοινή βόλτα ήταν ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έπρεπε να κάνει ποτέ» γράφει ο Τζόμπσον.

Το βιβλίο αποκαλύπτει τον πόλεμο που διεξάγεται από τον δούκα και τη δούκισσα του Σάσεξ ενάντια στα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ανιχνεύει πώς ξεκίνησε και τις συνεχιζόμενες συνέπειες.