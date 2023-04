Ιράν: Δεκάδες τα περιστατικά δηλητηρίασης μαθητριών τους τελευταίους 4 μήνες

Νέα δεκάδες περιστατικά δηλητηρίασης μαθητριών καταγράφηκαν σήμερα Σάββατο (8.4.2023) στο Ιράν, με τη χώρα να συγκλονίζεται τους τελευταίους 4 μήνες από μια μυστηριώδη υπόθεση δηλητηρίασης μαθητριών, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Από το τέλος του περασμένου Νοεμβρίου, πολλά σχολεία του Ιράν, στην πλειονότητά τους σχολεία θηλέων, πλήττονται από αιφνίδιες δηλητηριάσεις μαθητριών από εισπνοή αερίων ή από άλλες τοξικές ουσίες, που προκαλούν αδιαθεσία και λιποθυμία και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούν νοσηλεία.

Ο βουλευτής Χαμίντρεζά Καζέμι, που διατελεί επικεφαλής της εθνικής επιτροπής έρευνας για την υπόθεση, ανακοίνωσε σήμερα από την κρατική τηλεόραση ότι το τελικό πόρισμα για το υπόθεση θα δημοσιευθεί σε δύο εβδομάδες.

Poisonings at schools continue in #Iran. This is today at Khayyam girls school in Pardis. #MahsaAmini pic.twitter.com/Y3kuTBBA80