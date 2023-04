Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός «τρομοκρατικής επίθεσης» (σ.σ. όπως χαρακτηρίζεται από την αστυνομία) με αυτοκίνητο, χθες Παρασκευή, στο Τελ Αβίβ.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου «εξουδετερώθηκε» από αστυνομικούς, όταν προσπάθησε να τραβήξει όπλο, ανέφερε εκπρόσωπος των δυνάμεων ασφαλείας. Πρόκειται για ισραηλινό άραβα από την πόλη Καφρ Κασέμ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και εισήλθε σε πολυσύχναστο ποδηλατόδρομο κοντά στην παραλία. Σε βίντεο του Reuters διακρίνεται ένα λευκό αυτοκίνητο αναποδογυρισμένο στο γρασίδι του πάρκου. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, όπου έσπευσαν ασθενοφόρα για τη διακομιδή των τραυματιών σε νοσοκομείο.



Ο υπουργός Εξωτερικών της Iταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στο Twitter ότι το θύμα είναι iταλός, όπως πιθανότατα και οι τραυματίες σε αυτήν τη «θρασύδειλη επίθεση».

Σε ανακοινωθέν που εξέδωσε λίγη ώρα αργότερα η ιταλική κυβέρνηση τονίζεται ότι η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του ιταλού Αλεσάντρο Παρίνι στην τρομοκρατική επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός – όπως τονίζεται στο ανακοινωθέν – βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας του εκλιπόντος και των τραυματιών, ενώ εκφράζει την αλληλεγγύη της προς το κράτος του Ισραήλ.

Ήταν η δεύτερη φονική επίθεση σε διάστημα λίγων ωρών, αφού νωρίτερα δύο αδερφές σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δέχθηκε πυρά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

One killed, several injured in Tel Aviv attack after car rams into crowd pic.twitter.com/2PJwIM5Mz7