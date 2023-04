Ρωσία: Φωτιά σε κτίριο του υπουργείου Άμυνας

Σε ετοιμότητα είναι η Μόσχα, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο που ανήκει στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το ρωσικό TASS.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ στη περιοχή έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις.

Επίσης, δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο Twitter, δείχνουν ένα πυκνό σύννεφο καπνού να αναδύεται μέσα από το κτίριο.

In the center of #Moscow, one of the buildings of the Russian Defense Ministry is on fire



Russian media report that one of the rooms on the floor caught fire. The video shows thick black smoke coming out of the building. pic.twitter.com/VZhE9c7f07