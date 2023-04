Η στιγμή που το άγαλμα εκρήγνυται στα χέρια του Ρώσου μπλόγκερ και τον σκοτώνει

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα δείχνουν τις στιγμές που προηγήθηκαν της έκρηξης που σκότωσε τον Ρώσο στρατιωτικό μπλόγκερ Βλαντλέν Τατάρσκι σε καφετέρια της Αγίας Πετρούπολης, την Κυριακή (2/4).

Ο Τατάρσκι έχασε τη ζωή του όταν μια έκρηξη διέλυσε την καφετέρια όπου εμφανιζόταν ως προσκεκλημένος μιας φιλοπόλεμης ομάδας. Οι αναφορές των ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης υποδηλώνουν ότι ο Τατάρσκι μπορεί να σκοτώθηκε από έναν μηχανισμό που ήταν κρυμμένος σε ένα αγαλματίδιο που του χάρισε μια γυναίκα πριν από την έκρηξη.

Στιγμές πριν την έκρηξη που κόστισε τη ζωή στον Ρώσο μπλόγκερ

Ένα βίντεο διάρκειας 25 δευτερολέπτων δείχνει τον Τατάρσκι να στέκεται μαζί με τον οικοδεσπότη της εκδήλωσης και να λαμβάνει ένα απροσδόκητο δώρο. Το βίντεο δείχνει τον μπλόγκερ να βγάζει το αγαλματίδιο από ένα κουτί, ένα μικρό ειδώλιο βαμμένο χρυσό και φορώντας ένα κράνος μάχης με τη μορφή του.

The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg, the last seconds of the life of propagandist Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin)#Tatarsky puts the bust back in the box, the listener asks a question about the destruction of bridges in Ukraine, and at that moment an…