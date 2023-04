Ολλανδία: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από τον εκτροχιασμό τρένου - Πώς συνέβη και οι πρώτες εικόνες    

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δεκάδες τραυματίστηκαν μετά τον εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας στα νότια της Ολλανδίας, ανακοίνωσαν οι ολλανδικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο χωριό Voorschoten, στη Χάγη, γύρω στις 3:25 π.μ. τοπική ώρα (2:25 π.μ. ώρα Ελλάδας). Στο τρένο επέβαιναν περίπου 50 άτομα, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Πώς έγινε ο εκτροχιασμός

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν προκλήθηκε από μηχάνημα έργων που είχε απομείνει στις γραμμές. Πλέον, διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό προκειμένου να εξακριβωθούν περισσότερες λεπτομέρειες, σύμφωνα με το Sky News.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε στο ολλανδικό ραδιόφωνο ότι 19 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ συνολικά 30 τραυματίστηκαν και οι υπόλοιποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Το μπροστινό βαγόνι της αμαξοστοιχίας μεταξύ της πόλης Λέιντεν και της Χάγης βγήκε από τις ράγες και κατέληξε σε ένα χωράφι μετά το συμβάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANP. Πυρκαγιά ξέσπασε και στο πίσω βαγόνι, αλλά κατασβέστηκε.

Νωρίτερα είχε προκληθεί σύγχυση, με αναφορές που έκαναν λόγο για σύγκρουση της επιβατικής αμαξοστοιχίας με εμπορική αμαξοστοιχία. Λίγο μετά, ο εκπρόσωπος των Ολλανδικών Σιδηροδρόμων (NS) Erik Kroeze επιβεβαίωσε ότι μια εμπορική αμαξοστοιχία ενεπλάκη στο περιστατικό, αλλά δεν μπορούσε να δώσει λεπτομέρειες.

«Πρόκειται για ένα απίστευτα τραγικό ατύχημα. Συμπονώ τα θύματα. Δυστυχώς, υπάρχει και ένας νεκρός που πρέπει να θρηνήσουμε. Οι σκέψεις μου απευθύνονται σε όλες τις οικογένειες και τους φίλους των εμπλεκομένων», ανέφερε σε δήλωσή της η δήμαρχος του χωριού, Nadine Stemerdink.

