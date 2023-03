Σκότωσε τον άνδρα της ζωντανά στο Facebook – Σοκαριστικά βίντεο

Η 28χρονη Kadejah Michelle Brown έδειχνε live στο Facebook τον καβγά με τον συνομήλικο σύζυγό της Jeremy Brown.

Η γυναίκα, σε έξαλλη κατάσταση, του φωνάζει ότι ποτέ δεν είναι σπίτι και είναι υποχρέωσή του να βοηθάει με τις δουλειές και τα παιδιά.

Ο άνδρας μιλάει στο τηλέφωνο και της ζητά να μην τον ακουμπά, καθώς η γυναίκα τον πλησιάζει και προσπαθεί να αρπάξει το κινητό του. Την ώρα του τσακωμού το κινητό με το οποίο βιντεοσκοπείται το σκηνικό πέφτει στο πάτωμα και η κάμερα μαυρίζει. Λίγα λεπτά μετά ακούγεται ένας πυροβολισμός και ο 28χρονος άνδρας πέφτει νεκρός!

Η Kadejah και η μητέρα της αρχίζουν να ουρλιάζουν και η 28χρονη φωνάζει «δεν θέλω να πάω στη φυλακή». Τα παιδιά έντρομα βλέπουν νεκρό τον πατέρα τους στο πάτωμα, ένα από αυτά ακούγεται να λέει «μπαμπά, θέλω τον μπαμπά μου» και η μητέρα τού απαντά «ο μπαμπάς σου είναι νεκρός». Το ζευγάρι, όπως μεταδίδει η Daily Mail, έχει τέσσερα παιδιά.

Kadejah Michelle Brown killed her husband (Jeremy Brown ) Saturday morning during an argument on live this was a tragic and senseless Murder pic.twitter.com/kJ0bOgHXw5