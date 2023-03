Αυστρία: Συναγερμός για τρομοκρατικές επιθέσεις ισλαμιστών σε εκκλησίες στη Βιέννη

Επί ποδός βρίσκονται οι Αρχές τις τελευταίες ώρες στη Βιέννη, την πρωτεύουσα της Αυστρίας, καθώς έχει σημάνει συναγερμός για τρομοκρατικές επιθέσεις ισλαμιστών σε εκκλησίες, σύμφωνα με τη γερμανική Bild.

Η αστυνομία της Βιέννης ανέβασε στο Twitter ένα μήνυμα, στο οποίο αναφέρεται στις τρομοκρατικές επιθέσεις στις εκκλησίες, σημειώνοντας ότι έχει πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες της Αυστρίας, γι’ αυτό και θα λάβει προληπτικά μέτρα.

Μάλιστα, εξηγεί σε νέο tweet ότι τα προληπτικά μέτρα δεν αφορούν μόνο χριστιανικές εκκλησίες αλλά τους χώρους λατρείας όλων των θρησκειών και πως αυτά θα ισχύουν «μέχρι νεοτέρας».

#W1503 Our intelligence services have reason to believe that an assault with an islamistic motive is planned to be carried out in Vienna. As precautionary measure neuraligic points of interest have been put under increased guard by regular & special operation police forces. 1/2