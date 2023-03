Νέο χτύπημα για τους σεισμόπληκτους στην Τουρκία: Πλημμύρες Μεταξύ με νεκρούς

Δραματικές στιγμές ζουν ξανά κάτοικοι περιοχών στην Τουρκία που επλήγησαν από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ της 6ης Φεβρουαρίου. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών προκάλεσαν πλημμύρες αλλά και τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων, ανάμεσά τους και ένα παιδί 1,5 ετών. Σύμφωνα με τις Αρχές, υπάρχουν αγνοούμενοι.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, oι περιοχές που δέχθηκαν το μεγαλύτερο χτύπημα ήταν η Σανλιούρφα, όπου έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, και η Αντιγιαμάν, που μετράει έναν νεκρό από τις πλημμύρες. Όπως έγινε γνωστό, οι τέσσερις στη Σανλιούρφα έχασαν τη ζωή τους σε υπόγεια διάβαση που πλημμύρισε, ενώ υπάρχουν άτομα που αγνοούνται.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν, μάλιστα, ότι η σημερινή ημέρα θα είναι ίσως ακόμα χειρότερη ως προς την ένταση των φαινομένων με τις έντονες βροχοπτώσεις να αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι αργά το βράδυ.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν τα νερά να πλημμυρίζουν τους δρόμους και από την ορμή να παρασύρουν αυτοκίνητα. Αρκετοί άνθρωποι απομακρύνθηκαν από ένα κάμπινγκ στη Σανλιούρφα, όπου οι επιζώντες του σεισμού είχαν καταφύγει σε σκηνές. Οι ασθενείς απομακρύνθηκαν επίσης από ένα νοσοκομείο, ανέφερε η HaberTurk.

Video shows how the mother and her child were rescued by the people who were hit by flood in Şanlıurfa #Turkey pic.twitter.com/urBrZN8s4d