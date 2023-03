Ουγγαρία: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή της καραμπόλας 42 οχημάτων

Συγκλονιστικές εικόνες έρχονται από την Ουγγαρία, όπου το περασμένο Σάββατο (11/3) σημειώθηκε καραμπόλα 42 οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο λόγω της περιορισμένης ορατότητας που προκλήθηκε από αμμοθύελλα που έπληττε την περιοχή.

Ειδικότερα, στο τροχαίο «μαμούθ» που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Μ1 κοντά στο χωριό Χερκεγκάλομ (26χιλιόμετρα από τη Βουδαπέστη) ενεπλάκησαν πέντε φορτηγά και 37 αυτοκίνητα, ενώ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 39 τραυματίστηκαν.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως νεκρός είναι ένας 44χρονος ο οποίος εντοπίστηκε ανάμεσα στα συντρίμμια μια ημέρα μετά το σοκαριστικό τροχαίο.

Ανάμεσα στους 39 τραυματίες βρίσκονται 10 παιδιά, με 19 από τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν υποστεί ολική καταστροφή. Δύο από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση ενώ άλλοι 12 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Στην περιοχή της καραμπόλας έσπευσαν τέσσερα ελικόπτερα και 16 ασθενοφόρα καθώς και άνδρες της πυροσβεστικής καθώς από τη σύγκρουση εκδηλώθηκε φωτιά.

Για την υπόθεση έχει ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα.Στο παρακάτω βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα πέφτει πάνω στα υπόλοιπα.

Δείτε το βίντεο:

