Ρωσία: Στραγγαλισμένος βρέθηκε δημιουργός του εμβολίου Sputnik-V για τον κορονοϊό

Δολοφονημένος βρέθηκε ένας εκ των δημιουργούν του εμβολίου κατά του κορονοϊού, Sputnik-V. Οι Αρχές της Ρωσίας ερευνούν την υπόθεση του επιστήμονας, ο οποίος εντοπίστηκε στραγγαλισμένος με τη ζώνη του.

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει έναν ύποπτο για τη δολοφονία του επιστήμονα.

Ο ιολόγος Αντρέι Μποτίκοφ δολοφονήθηκε στη Μόσχα κατά τη διάρκεια συμπλοκής με έναν 29χρονο δήλωσε αστυνομική πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Ένας υπάλληλος της Ερευνητικής Επιτροπής της Μόσχας δήλωσε ότι ο 29χρονος δράστης, φιλοξενούμενος του Μποτίκοφ, διαπληκτίστηκε με τον επιστήμονα και τον στραγγάλισε με μια ζώνη. Η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή συνέλαβε το δράστη, αλλά δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του.

Ο Αντρέι Μποτίκοφ ήταν ένας από τους 18 επιστήμονες που εργάστηκαν για την ανάπτυξη του ρωσικού εμβολίου κατά του κορονοϊού το 2020. Ήταν ανώτερος ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών για την Επιδημιολογία και τη Μικροβιολογία. Είχε εργαστεί και σε παγκοσμίου φήμης εργαστήρια στη χώρα του, ενώ είχε τιμηθεί και με κρατικά μετάλλια για τη συνεισφορά του στον παγκόσμιο αγώνα κατά της Covid-19.

Προηγουμένως, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», είχε δημοσιευθεί πως επιβίωσε από την συμπλοκή με τον δολοφόνο του, ο οποίος εισέβαλλε σπίτι του και άρχισε να τσακώνεται μαζί του για χρήματα.

Οι αρχές ισχυρίζονται ότι ομολόγησε το έγκλημα κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και αναφέρουν επίσης, ότι ο κατηγορούμενος είχε ήδη διωχθεί για διάπραξη άλλου «σοβαρού» εγκλήματος.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο ύποπτος, γνωστός ως Alexei Z, είχε περάσει 10 χρόνια στη φυλακή με την κατηγορία της παροχής σεξουαλικών υπηρεσιών.

Top Russian scientist who created Sputnik V Covid vaccine 'is strangled to death with a belt' https://t.co/fP2xmvUHTV