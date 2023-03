Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στη Νέα Ζηλανδία

Σεισμός 6,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στα βόρεια της χώρας της Νέας Ζηλανδίας, κοντά στα Kermadec Islands.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 205,7 χιλιόμετρα και έγινε κοντα στο μικρό νησί Kermadec στην Νέα Ζηλανδία, δίπλα στο οποίο είναι 2 βραχονησίδες.

Το νησί ανήκει επίσημα στην Νέα Ζηλανδία και είναι ηφαιστειογενές. Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.5 || 978 km NE of #Ngunguru (New Zealand) || 10 min ago (local time 19:41:14). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/1XRenVIETD