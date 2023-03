Βασιλιάς Κάρολος: Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη

Ο βασιλιάς Κάρολος έστειλε συλλυπητήριο μήνυμα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, εκφράζοντας τη θλίψη του για την τραγωδία στα Τέμπη.

Με μήνυμα που έστειλε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο βασιλιάς Κάρολος έστειλε τα συλλυπητήριά του για την τραγωδία στα Τέμπη. Η σύγκρουση των τρένων που είχε σαν αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς, δεν άφησε ασυγκίνητο το μονάρχη της Βρετανίας και όπως αναφέρει στο μήνυμά του «οι σκέψεις, οι προσευχές και η εγκάρδια συμπάθειά μας είναι προς όλους εκείνους που έχουν πληγεί».

A message of condolence from His Majesty The King to the President of Greece following the train crash in Northern Greece: