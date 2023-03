Η ανάρτηση Μπάιντεν για την τραγωδία στα Τέμπη

Την θλίψη του για την τραγωδία που σημειώθηκε στα Τέμπη όπου εξαιτίας της σύγκρουσης δύο τρένων έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι εκφράζει με μήνυμά του στο Twitter ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει στο tweet του: «Εκ μέρους του αμερικανικού λαού, η Τζιλ και εγώ στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα».

«Ευχόμαστε στους τραυματίες γρήγορη και πλήρη ανάρρωση» προσθέτει.

On behalf of the American people, Jill and I send our deepest condolences to the families of the victims who lost their lives in the tragic train accident in Greece.



We wish those injured a quick and full recovery.