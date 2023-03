Σύγκρουση τρένων Τέμπη: Συλλυπητήρια Άντονι Μπλίνκεν σε Νίκο Δένδια

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Άντονι Μπλίνκεν ο οποίος του εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τον Αμερικανό ομόλογό του για την έκφραση της αλληλεγγύης του στον ελληνικό λαό.

FM @NikosDendias received a call from #US Secretary of State @SecBlinken extending sincere condolences over the tragic railway accident in #Tempi. FM Dendias kindly thanked his counterpart for expressing his solidarity w/ people at this time of sorrow pic.twitter.com/LOWm9UPIsG