Τομ Σάιζμορ: Δεν υπάρχει ελπίδα, λένε οι γιατροί μετά το ανεύρυσμα εγκεφάλου

Η οικογένεια του Αμερικανού ηθοποιού Τομ Σάιζμορ καλείται να αποφασίσει για τη ζωή του, καθώς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από ανεύρυσμα στον εγκέφαλο. Ο μάνατζέρ του, Τσαρλς Λάγκο, αποκάλυψε στο Page Six ότι ο 61χρονος ηθοποιός παραμένει σε κώμα και νοσηλεύεται στην εντατική, με τους γιατρούς να ενημερώνουν την οικογένειά του ότι δεν υπάρχει άλλη ελπίδα και να συστήνουν αποφάσεις για το τέλος της ζωής του.

Ο Σάιζμορ έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 100 ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές. Ωστόσο, η καριέρα του σημαδεύτηκε από προσωπικούς αγώνες καθώς ήταν εθισμένος στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ, που μερικές φορές επισκίασαν το ταλέντο και την επιτυχία του.

Γεννημένος στο Ντιτρόιτ το 1961, ο Σίζμορ ξεκίνησε στο θέατρο και έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο το 1989 με έναν μικρό ρόλο στην ταινία «Born on the Fourth of July». Συνέχισε να εμφανίζεται σε πολλές αξιόλογες ταινίες τη δεκαετία του 1990, μεταξύ των οποίων οι ταινίες «True Romance», «Natural Born Killers» και «Saving Private Ryan».

Παρά την επιτυχία του, ο Σάιζμορ είχε μιλήσει ανοιχτά για τις μάχες του με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, οι οποίες, όπως λέει, ξεκίνησαν όταν ήταν έφηβος. Έχει μπει και βγει από την αποτοξίνωση πολλές φορές και έχει συλληφθεί για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. Μάλιστα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, φέρεται να απολύθηκε από την τηλεοπτική εκπομπή «Third Watch» λόγω χρήσης ναρκωτικών, ενώ έχασε επίσης ρόλους σε σημαντικές ταινίες όπως το «Black Hawk Down» και το «The Departed» λόγω των προβλημάτων εθισμού του.

Επίσης το 2003 καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση για επίθεση στην τότε φίλη του, την ηθοποιό Χάιντι Φλάις, ενώ είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση από διάφορες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων ηθοποιών και μιας μακιγιέζ.

Παρά τα όσα συνέβησαν στην προσωπική του ζωή, παρέμεινε για το Χόλιγουντ ένας αξιοσέβαστος ηθοποιός με αφοσιωμένο κοινό. Είχε επαινεθεί για τις δυνατές ερμηνείες του σε ταινίες όπως το «Saving Private Ryan» και το «Heat» και το ταλέντο του και η αφοσίωσή του στην τέχνη του, έχουν αναγνωριστεί από τους συναδέλφους του στον κλάδο.