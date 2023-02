Έλον Μασκ: Είναι και πάλι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο σύμφωνα με το Bloomberg

Ο Μασκ μπορεί να κατέχει τον τρέχοντα τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, αλλά κατέχει επίσης το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη περιουσία που έχασε ποτέ κάποιος στην ιστορία

Για πολύ λίγο χρονικό διάστημα ο Έλον Μάσκ δεν ήταν στη κορυφή της λίστας με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου με την ετήσια λίστα του Bloomberg όμως να τον επαναφέρει και πάλι στην κορυφή

Και «επίσημα» ο Έλον Μάσκ, ιδιωκτήτης τους Twitter και της Tesla είναι και πάλι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου με περιουσία περίπου 187,1 δισ. δολαρίων. Η επάνοδός στου στην κορυφή έγινε χάρη κυρίως στο «ράλι» της μετοχή της Tesla.



Ο Μασκ εκτόπισε τη Δευτέρα από την κορυφή τον CEΟ της LVMH, Μπερνάρ Αρνό (Bernard Arnault), ο οποίος είναι ξανά δεύτερος με 185,3 δισ. δολάρια.

Ο Μασκ μπορεί να κατέχει τον τρέχοντα τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, αλλά κατέχει επίσης το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη περιουσία που έχασε ποτέ κάποιος στην ιστορία.

Στα τέλη του περασμένου έτους, έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έχασε ποτέ περιουσία 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων — αφού η καθαρή του περιουσία μειώθηκε από περίπου 340 δισεκατομμύρια δολάρια τον Νοέμβριο του 2021 σε 137 δισεκατομμύρια δολάρια τον Δεκέμβριο του 2022.

