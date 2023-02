Brexit: Συμφώνησαν Βρετανία και ΕΕ για την Βόρεια Ιρλανδία

Βρετανική κυβερνητική πηγή αναφέρει ότι επετεύχθει συμφωνία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση επί των μετά το Brexit διευθετήσεων σχετικά με την Βόρεια Ιρλανδία.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ θα ανακοινώσει την επίτευξη της συμφωνίας μετά την συνάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι οι τελικές συνομιλίες για την επίτευξη νέας συμφωνίας για την διευθέτηση των εμπορικών συναλλαγών της Βόρειας Ιρλανδίας στο πλαίσιο του Brexit, δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του βρετανού πρωθυπουργού.

«Πιστεύουμε ότι αυτές είναι οι τελικές συνομιλίες και έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, αλλά είναι σημαντική αυτή η διεξαγωγή συνομιλιών σε επίπεδο ηγετών για την οριστική συμφωνία», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο Σούνακ θα απευθυνθεί στην Βουλή των Κοινοτήτων στις 18:30 (τοπική ώρα) για να ενημερώσει τους βρετανούς βουλευτές για το Πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας.

