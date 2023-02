Ρωσία: Έκλεισε τη στρόφιγγα παροχής πετρελαίου προς την Πολωνία από κεντρικό αγωγό

Η Ρωσία κλιμακώνει ακόμα περισσότερο την ένταση με την Πολωνία, καθώς έκλεισε τελείως τη στρόφιγγα παροχής πετρελαίου προς τη χώρα από τον κεντρικό αγωγό Druzhba.

Την αποκάλυψη για την κίνηση της Ρωσίας να κόψει την παροχή πετρελαίου προς την Πολωνία έκανε ο Ντάνιελ Ομπάιτεκ, διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης πολωνικής πετρελαϊκής εταιρείας, PKN Orlen.

Ο επικεφαλής της μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας ανέφερε σε ποστ που έκανε στο twitter ότι η Ρωσία σταμάτησε την παροχή πετρελαίου προς την Πολωνία.

Ο Ντάνιελ Ομπάιτεκ τόνισε στην ανάρτηση που έκανε ότι «η Ρωσία έχει σταματήσει τις προμήθειες πετρελαίου στην Πολωνία», αλλά όπως εξήγησε η εταιρεία δεν πιάστηκε στον ύπνο, διότι το περίμενε αυτό.

Skutecznie zabezpieczamy dostawy surowców. Rosja wstrzymała dostawy ropy do Polski, na co jesteśmy w pełni przygotowani. Z Rosji pochodziło już tylko 10% surowca i zastąpimy go ropą z innych kierunków. To efekt dywersyfikacji, którą przeprowadziliśmy w ciągu ostatnich lat.

