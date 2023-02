Νέος σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Τουρκία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγο στην Τουρκία και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Μπορ της Νίγδης, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην περιοχή Μπορ της Νίγδης και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα για το σεισμό που προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.

