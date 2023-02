ΗΠΑ: Μαθητής ξυλοκόπησε καθηγήτρια επειδή του πήρε το ηλεκτρονικό παιχνίδι - Δείτε βίντεο

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν σε σχολείο στις ΗΠΑ όταν ένας μεγαλόσωμος μαθητής επιτέθηκε σε αναπληρώτρια καθηγήτρια και την ξυλοκόπησε άγρια, αφήνοντάς της αναίσθητη, επειδή του είχε πάρει το ηλεκτρονικό παιχνίδι που είχε μαζί του.

Το σοκαριστικό συμβάν έγινε στην Φλόριντα των ΗΠΑ. Ο 17χρονος μαθητής βρήκε εκτός εαυτού επειδή η αναπληρώτρια καθηγήτρια του πήρε το Nintendo Switch, που είχε μαζί του στο σχολείο ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ο μαθητής έχασε τον έλεγχο, επιτέθηκε στην καθηγήτρια, την πέταξε κάτω και την έδειρε με πολύ άγριο τρόπο χτυπώντας της με κλωτσιές και γροθιές. Μάλιστα η άτυχη γυναίκα λιποθύμησε από τον ξυλοδαρμό της.

Καθηγητές του σχολείου των ΗΠΑ και μαθητές που ήταν στο σημείο έπιασαν τον μαθητή, πριν κάνει μεγαλύτερο κακό στην καθηγήτρια, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο 17χρονος μεγαλόσωμος μαθητής, που έφτανε τα 2 μέτρα και ήταν κοντά στα 120 κιλά, συνελήφθη από την αστυνομία.

Graphic video. The Flagler County Sheriff’s Office (in Florida) arrested a 17-year-old 6’6”, 270-pound student who was recorded severely beating a Matanzas High School aide on Feb. 21 after she confiscated his Nintendo Switch. He’s been charged with felony aggravated battery. pic.twitter.com/EuVpLvQcxb

A Matanzas High School student knocked a teaching assistant to the floor, beat her as she lay unconscious and defenseless, according to the Flagler County Sheriff's Office. 17-year-old student was charged with felony aggravated battery with bodily harm. Yahoo... pic.twitter.com/Cn3mWQXUMf