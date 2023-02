Λύθηκε το μυστήριο με τη σιδερένια μπάλα σε ακτή της Ιαπωνίας

Μια γιγάντια μεταλλική μπάλα που εντοπίστηκε σε μια ιαπωνική παραλία, προκάλεσε μια σειρά από σενάρια για το τι μπορεί να είναι, αλλά φαίνεται πως λύθηκε το μυστήριο και η απάντηση είναι απλή.

Αφού η σκουριασμένη κιτρινωπή σφαίρα, περίπου στο μέγεθος μιας μπάλας κατεδαφίσεων, παρασύρθηκε στη στεριά στο Χαμαμάτσου της Ιαπωνίας, αξιωματούχοι με εδικές στολές απέκλεισαν την περιοχή, για να απομακρύνουν τους περίεργους. Αυτό οδήγησε σε εικασίες ότι μπορεί να πρόκειται για κάτι επικίνδυνο ή για κάποιου είδους όργανο κατασκοπείας.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw