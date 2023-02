Γαλλία: Έκοψε την γλώσσα επίδοξου βιαστή και την παρέδωσε στην αστυνομία

Μια 57χρονη γυναίκα, η οποία υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης, δάγκωσε τη γλώσσα του δράστη που της επιτέθηκε και την παρέδωσε στην αστυνομία, ως αποδεικτικό στοιχείο.

Όπως ανέφερε η γυναίκα στις αστυνομικές αρχές, την ώρα που έβγαζε βόλτα το σκύλο της, στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Φεβρουαρίου στην Αβινιόν της Γαλλίας, ένας άνδρας, γύρω στα 30, άρχισε να την ακολουθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την πλησίασε, προσπάθησε να την αγκαλιάσει και να τη φιλήσει με τη βία, αλλά δε σταμάτησε εκεί. Στη συνέχεια, ο άνδρας προσπάθησε να αγγίξει την ευαίσθητη περιοχή της. Εκείνη δεν έχασε την ψυχραιμία της και μετά από πάλη, κατάφερε να δαγκώσει τη γλώσσα του ανθρώπου που της επιτέθηκε και να επιστρέψει στο σπίτι της.

Όταν γύρισε σπίτι της, κατευθύνθηκε αμέσως στην αστυνομία με τον γιό της, όπου και παρέδωσε την κομμένη γλώσσα του δράστη.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όπου έγινε η επίθεση, όπου συνέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος κατάγεται από την Τυνησία και λέγεται ότι ζει παράνομα στη Γαλλία. Ο άνδρας, ο οποίος θα πάει σύντομα στο δικαστήριο, είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τη Γαλλία. Επιπλέον, φέρεται να είπε στους αξιωματούχους ότι η γυναίκα ήταν αυτή που του επιτέθηκε, όπως μεταδίδει η Daily Mail με πληροφορίες από το France Bleu.

Woman bites off rapist's TONGUE and hands it in to police as evidence https://t.co/md7l47WDXm