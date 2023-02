Νέοι ισχυροί σεισμοί ταρακούνησαν τις πολύπαθες περιοχές της νοτιοανατολικής Τουρκίας, που μετρούν ήδη δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τεράστιες καταστροφές από τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου.

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Σαμαντάγ, όταν έπεσε πέτρα στο κεφάλι της, κατά τον σεισμό 5,8 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 19.07 (ώρα Ελλάδας, 20.07 ώρα Τουρκίας), όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ενώ από τη δόνηση εντάσεως 6,4 Ρίχτερ, που έγινε τρία λεπτά νωρίτερα, στο Χατάι, υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ τραυματίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Φουάτ Οκτάι.

Σύμφωνα πάντως με τον ίδιο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Το επίκεντρο του πρώτου σεισμού των 6,4 Ρίχτερ εντοπίστηκε στην τοποθεσία Ντεφνέ στο Χατάι, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD, μιας περιοχής που βρίσκεται σε απόσταση 14 χλμ. νοτιοανατολικά της Αντιόχειας στην Τουρκία και 70 χλμ. βόρεια της Λατάκιας στη Συρία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι 10 χλμ.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια στην Αντιόχεια και άλλοι ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στη Συρία, την Αίγυπτο και τον Λίβανο.

Πληροφορίες για κατάρρευση κτιρίων

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τον σεισμό, σχηματίστηκε σύννεφο σκόνης στα συντρίμμια στην περιοχή του Χατάι ενώ ακούστηκαν και ήχοι ασθενοφόρων. Πληροφορίες κάνουν λόγο και για κτίρια που κατέρρευσαν.

Οι νέες σεισμικές δονήσεις έρχονται δύο εβδομάδες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν Τουρκία και Συρία και οδήγησαν σε μια ανείπωτη ανθρωπιστική τραγωδία, με τις δύο χώρες να μετρούν ήδη πάνω από 46.000 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές σε υποδομές και κτίρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη σημερινή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και από τους κατοίκους της Κύπρου, ενώ η γη στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού εξακολουθεί να σείεται λόγω των μετασεισμών που ακολούθησαν.

Λίγο λεπτά μετά τον σεισμό των 6,4 Ρίχτερ, στις 20:07 ώρα Τουρκίας, σημειώθηκε και δεύτερος σεισμός, μεγέθους 5,8 Ρίχτερ στην περιοχή Samandag του Χατάι. Το εστιακό βάθος προσδιορίζεται στα 7 χιλιόμετρα, ενώ μετά από αυτή τη σεισμική δόνηση ακολούθησαν μετασεισμοί μικρότερης έντασης.

Footage from the airport in Hatay #Turkey during the new #earthquake that just happened TODAY pic.twitter.com/Qk29rLu6Lb