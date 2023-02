Τρεις νέες ισχυρές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν εκ νέου στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ο πρώτος σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών σημειώθηκε στις 19.04 (ώρα Ελλάδας, 20.04 ώρα Τουρκίας), στην νότια επαρχία Χατάι, μία από τις περιοχές που επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην τοποθεσία Ντεφνέ, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD.

Το επίκεντρό της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε σε απόσταση 14 χλμ. νοτιοανατολικά της Αντάκιας στην Τουρκία και 70 χλμ. βόρεια της Λατάκιας στη Συρία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι 10 χλμ.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια στην Αντάκια και άλλοι ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στη Συρία, την Αίγυπτο και τον Λίβανο, αλλά και την Κύπρο.

Η σεισμική δόνηση των 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στη νότια τουρκική επαρχία Χατάι, μια από τις περιοχές που επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου, με τους 46.000 νεκρούς, σε Τουρκία και Συρία, προκάλεσε νέες καταρρεύσεις κτηρίων και εγκλωβισμό ενοίκων και περαστικών κάτω από τα συντρίμμια.

