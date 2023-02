Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μπάιντεν στο Κίεβο

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζιο Μπάιντεν βρίσκεται αιφνιδιαστικά στο Κίεβο σε μια επίσκεψη συμβολικού χαρακτήρα.

Λίγο πριν την προγραμματισμένη του άφιξη στην Πολωνία, ο Τζο Μπάιντεν έκανε την… έκπληξη, και πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο. Ήδη η φωτογραφία από το κέντρο της πόλης, με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

A man very similar to Joe #Biden was spotted near the St. Michael's Cathedral in #Kyiv . pic.twitter.com/wqFUkZoK0S

US President Joe Biden in #Kyiv.



To the sounds of air raids, #Biden honored the fallen defenders of #Ukraine. pic.twitter.com/7PQMnc3Mer