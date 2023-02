Συγκινηνεί τους Τούρκους η στήριξη της Ελλάδας στις δύσκολες στιγμές που περνάει. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του αγώνα πόλο της Γαλατασαράι με τον Απόλλωνα Σμύρνης στην Τουρκία, οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας θέλησαν να ευχαριστήσουν τους Έλληνες.

Στο δεύτερο παιχνίδι της Γαλατασαράι με τον Απόλλωνα Σμύρνης για τα προημιτελικά του Challenger Cup στο πόλο, σηκώθηκε στην κερκίδα ένα πανό από τους Τούρκους που ευχαριστούσε τους Έλληνες και τα σωστικά συνεργεία που εστάλησαν στη γείτονα χώρα για να χορηγήσουν τη βοήθειά τους μετά τους φονικούς σεισμούς.

«Ευχαριστούμε πολύ φίλοι», έγραφε το συγκινητικό πανό που σήκωσαν λίγο πριν από την έναρξη του 2ου Προημιτελικού του Challenger Cup στο κολυμβητήριο «Engin Bora Waterpolo Pool» της Κωνταντινούπολης οι φίλαθλοι της Γαλατασαράι και το οποίο απεικόνιζε ένα παιδάκι από την Τουρκία στην αγκαλιά ενός Έλληνα διασώστη.

Στην ανάρτηση της ομάδας στο Facebook αναφέρονται, ειδικότερα, τα εξής: «Ευχαριστούμε πολύ φίλοι»! Το συγκινητικό πανό που σήκωσαν λίγο πριν την έναρξη του 2ου Προημιτελικού του Challenger Cup στο κολυμβητήριο «Engin Bora Waterpolo Pool» της Κωνταντινούπολης οι φίλαθλοι της Γαλατασαράι και το οποίο απεικόνιζε ένα παιδάκι από την Τουρκία στην αγκαλιά ενός Έλληνα διασώστη. Το ευχαριστώ που έχει ως παραλήπτες τόσο τους άνδρες των ΕΜΑΚ που βρέθηκαν στην Τουρκία από την πρώτη στιγμή των φονικών σεισμών, που, δυστυχώς, κόστισαν τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, αλλά και ολόκληρο τον ελληνικό λαό! Εξάλλου δεν μας χωρίζει τίποτα, αντίθετα πάρα πολλά είναι εκείνα που μας συνδέουν! Μια κίνηση πολύ όμορφη, πολύ συγκινητική. Ως Απόλλων Σμύρνης ανταποδίδουμε το «ευχαριστώ» και εκφράζουμε για ακόμη μία φορά τη βαθιά μας οδύνη για τα θύματα των καταστροφικών σεισμών σε Τουρκία και Συρία».

Ο χρόνος και τα χρήματα τελειώνουν για τις επιχειρήσεις διάσωσης στην Τουρκία

Καθώς η Τουρκία προσπαθεί να διαχειριστεί τη χειρότερη καταστροφή στη σύγχρονη ιστορία της, οι ανησυχίες αυξάνονται για τα θύματα της τραγωδίας στη Συρία, με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) να πιέζει τις αρχές στα βορειοδυτικά να σταματήσουν να εμποδίζουν την πρόσβαση στην περιοχή καθώς επιδιώκει να βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους που επλήγησαν από τους σεισμούς.

Δωδέκατη μέρα μετά τον σεισμό, διασώστες από το Κιργιστάν κατάφεραν να σώσουν μια πενταμελή οικογένεια Σύρων από τα ερείπια ενός κτηρίου στην πόλη Αντάκια (Αντιόχεια) στη νότια Τουρκία.

Amid the devastation of the earthquake in Turkey, balloons were hung over some of the debris in memory of the children who lost their lives. A simple but poignant tribute to honor and remember these young souls. pic.twitter.com/vDPekY6CZX — Daily Turkic (@DailyTurkic) February 18, 2023

On the 13th day of the earthquake in Turkey, 296 hours later, a family of three, one of whom was a child, was rescued from the wreckage of an apartment building in Antakya. #hatay #Antakya #Deprem #Turkey #Syria #pazarcık #antireport pic.twitter.com/NpkurQC8Yv — Partizan Yunanistan (@partizanGreece1) February 18, 2023

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, ανασύρθηκαν ζωντανοί. Η μητέρα και ο πατέρας επέζησαν, όμως το παιδί πέθανε αργότερα από αφυδάτωση, ανέφερε το συνεργείο διάσωσης. Η μεγαλύτερη αδελφή και το δίδυμο αδελφάκι του δεν τα κατάφεραν.

«Ακούσαμε φωνές την ώρα που σκάβαμε σήμερα πριν από μία ώρα. Όταν βρίσκουμε ανθρώπους που είναι ζωντανοί χαιρόμαστε πάντα», δήλωσε στο Reuters ο Ατάι Οσμάνοφ, μέλος του συνεργείου διάσωσης.

Δέκα ασθενοφόρα περίμεναν σε έναν δρόμο εκεί κοντά ο οποίος αποκλείστηκε από την κυκλοφορία ώστε να επιτραπεί η εργασία των συνεργείων διάσωσης.

Οι εργάτες ζήτησαν απ’ όλους απόλυτη ησυχία καθώς οι ομάδες σκαρφάλωναν πιο πάνω στην κορυφή των ερειπίων του κτηρίου όπου βρέθηκε η οικογένεια για να ακούσουν τυχόν περισσότερους θορύβους χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρονικό ανιχνευτή.

Καθώς οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονταν ένας εργάτης φώναξε μέσα στα ερείπια: «Πάρε βαθιά αναπνοή αν μπορείς να ακούσεις τη φωνή μου».

Οι εργάτες σταμάτησαν αργότερα τις επιχειρήσεις έρευνας, καθώς εκσκαφείς έφθασαν για να καθαρίσουν τα μπάζα.

Ο απολογισμός των νεκρών από τον σεισμό στην Τουρκία έφθασε τις 40.642, ενώ η γειτονική Συρία ανέφερε τουλάχιστον 5.800 θανάτους, έναν απολογισμό που παραμένει αναλλοίωτος εδώ και ημέρες.

Μιλώντας στο Reuters, στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο διευθυντής του WFP, Ντέιβιντ Μπίζλι είπε πως οι κυβερνήσεις της Συρίας και της Τουρκίας συνεργάζονται πολύ καλά, αλλά οι επιχειρήσεις της υπηρεσίας παρεμποδίζονται στη βορειοδυτική Συρία.

Η υπηρεσία ανέφερε την περασμένη εβδομάδα πως τα αποθέματα τελειώνουν εκεί και ζήτησε να ανοίξουν περισσότερες συνοριακές διαβάσεις από την Τουρκία.

«Τα προβλήματα που συναντάμε είναι με τις επιχειρήσεις στη βορειοδυτική Συρία όπου οι αρχές της βορειοδυτικής Συρίας δεν μας δίνουν την πρόσβαση που χρειαζόμαστε» δήλωσε ο Μπίζλι.

«Αυτό προκαλεί συμφόρηση στις επιχειρήσεις μας. Πρέπει να διορθωθεί αμέσως».

«Ο χρόνος τελειώνει και μας τελειώνουν τα χρήματα. Η επιχείρησή μας χρειάζεται περίπου 50 εκατ. δολάρια τον μήνα μόνο για την απόκρισή μας στον σεισμό άρα αν η Ευρώπη δεν θέλει ένα νέο κύμα προσφύγων, πρέπει να έχουμε την υποστήριξη που χρειαζόμαστε», πρόσθεσε ο Μπίζλι.

Στη Συρία, που συγκλονίζεται ήδη από έναν εμφύλιο πόλεμο που διαρκεί πάνω από μια δεκαετία, ο μεγαλύτερος αριθμός των θανάτων καταγράφεται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Η περιοχή τελεί υπό τον έλεγχο ανταρτών που βρίσκονται σε πόλεμο με δυνάμεις πιστές στον Μπασάρ αλ Άσαντ, γεγονός που περιπλέκει τις προσπάθειες να φθάσει βοήθεια στους ανθρώπους.

Χιλιάδες Σύροι που είχαν αναζητήσει στην Τουρκία καταφύγιο από τον πόλεμο επέστρεψαν στα σπίτια τους στην πολεμική ζώνη, τουλάχιστον προς το παρόν.

New #miracle in #Turkey: #rescued 12 days after the #earthquake. #Rescue teams managed to find a couple and their son alive after spending 296 hours (more than 12 days) trapped under the ruins in #Antakya. #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/ylT1ODJyzW — (@HispanatoliaEN) February 18, 2023

Δημόσια υγεία

Ενώ πολλά διεθνή συνεργεία διάσωσης έχουν φύγει από την τεράστια σεισμόπληκτη ζώνη στην Τουρκία, τουρκικά συνεργεία εξακολουθούσαν να ψάχνουν μέσα σε ισοπεδωμένα κτίρια με την ελπίδα να βρουν κι άλλους επιζώντες. Σύμφωνα με ειδικούς οι περισσότερες διασώσεις γίνονται τα πρώτα 24ωρα μετά τον σεισμό.

Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και ειδικοί εξέφρασαν ανησυχίες για την εξάπλωση μολύνσεων στην περιοχή όπου χιλιάδες κτίρια κατέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα καταστρέφοντας τις υποδομές υγιεινής.

Ο Τούρκος υπουργός Υγείας, Φαχρετίν Κοτζά δήλωσε σήμερα πως αν και υπήρξε μια αύξηση στις εντερικές μολύνσεις και στις μολύνσεις του ανώτερου αναπνευστικού, οι αριθμοί δεν αποτελούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία, προσθέτοντας πως έχουν ληφθεί μέτρα για την επιτήρηση και την αποτροπή ασθενειών.

«Προτεραιότητά μας τώρα είναι να καταπολεμήσουμε τις συνθήκες που μπορούν να απειλήσουν τη δημόσια υγεία και να αποτρέψουμε μεταδοτικές ασθένειες», δήλωσε ο Κοτζά σε συνέντευξη Τύπου στη νότια επαρχία Χατάι.

Οργανώσεις αρωγής λένε πως οι επιζώντες θα χρειαστούν βοήθεια για μήνες καθώς πολλές κρίσιμες υποδομές έχουν καταστραφεί.

Η οργή αυξάνεται

Ούτε η Τουρκία ούτε η Συρία έχουν πει πόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τον σεισμό.

Στις οικογένειες που περιμένουν ακόμη να ξαναδούν συγγενείς τους στην Τουρκία, υπάρχει αυξανόμενη οργή για αυτό που θεωρούν πως είναι διεφθαρμένες κατασκευαστικές τεχνικές και μια βαθιά προβληματική αστική ανάπτυξη που είχε αποτέλεσμα την κατάρρευση χιλιάδων σπιτιών και επιχειρήσεων.

Ένα τέτοιο κτίριο ήταν το Ronesans Rezidans το οποίο κατέρρευσε στην Αντάκια (Αντιόχεια) σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους.

«Υποτίθεται πως θα ήταν αντισεισμικό αλλά μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα» δήλωσε ο Χάμζα Αλπασλάν, 47 ετών, ο αδελφός του οποίου είχε ζήσει στο συγκρότημα. «Είναι σε φρικτή κατάσταση. Δεν έχει μείνει ούτε μπετόν ούτε ένα κανονικό σίδερο μέσα. Είναι πραγματική κόλαση».

Η Τουρκία έχει υποσχεθεί ότι θα διεξαγάγει έρευνα για να βρει όσους φέρεται να ευθύνονται για την κατάρρευση κτηρίων και έχει διατάξει τη σύλληψη τουλάχιστον 100 υπόπτων μεταξύ των οποίων εργολάβοι.

πηγή: topontiki.gr