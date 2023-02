Μια αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην εμπορική περιοχή La Defense στο Παρίσι, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Eσωτερικών Gerald Darmanin.

Η αστυνομία κάλεσε τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

BREAKING Massive crowd movement in La Défense, Paris. Gunshots were reportedly heard at the 4 Temps shopping center pic.twitter.com/SishTHUhef

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, προκλήθηκε πανικός στο πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο Westfield Les Quatre Temps όταν ακούστηκε ένας ισχυρός κρότος. Κάποιοι άρχισαν να τρέχουν προς την έξοδο. Δεν υπάρχουν ωστόσο ενδείξεις πως κάποιος άνοιξε πυρ.

Σε μια φωτογραφία διακρίνεται ένας τραυματίας, πεσμένος στο πάτωμα.

#Paris #France explosion and shots heard in shopping center La Defense. People are fleeing the building in panic. pic.twitter.com/c6SbMMIUpc