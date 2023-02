Ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός μέσα από τα χαλάσματα ενός κτιρίου που κατέρρευσε στη νότια επαρχία Χατάι, 11 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την περιοχή την περασμένη εβδομάδα, σκοτώνοντας περισσότερους από 43.000 ανθρώπους στην Τουρκία και τη Συρία. Την είδηση μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ενώ ορισμένες διεθνείς ομάδες διάσωσης έχουν αποχωρήσει από την απέραντη ζώνη των περιοχών που έπληξε ο Εγκέλαδος, επιζώντες ανασύρονται ζωντανοί κάτω από ερείπια ισοπεδωμένων σπιτιών, αψηφώντας όλες τις πιθανότητες.

A man narrowly escaped falling debris as a building damaged by earthquakes that struck Turkey collapsed during a cleanup operation in Hatay.



Clean-up operation also began in Kahramanmaras, the epicentre of the two deadly earthquakes that struck Turkey and Syria on February, 6. pic.twitter.com/wIR7rNAwE8