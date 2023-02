ΕE: Τέλος στις πωλήσεις τουαλετών προς τη Ρωσία ως κύρωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να απαγορεύσει την εξαγωγή τουαλετών στη Ρωσία. Η απόφαση αποτελεί μια ακόμα κύρωση προς την πολιτική του Βλαντιμίρ Πούτιν για την εισβολή του στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Daily Mail, η απαγόρευση της εξαγωγής τουαλετών από την ΕΕ προς τη Ρωσία τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2022, αλλά τώρα έγινε γνωστή στον Τύπο. Η απόφαση αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις στους Ρώσους πολίτες, δεδομένου ότι ένας στους πέντε δεν έχει εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις στα σπίτια του.

Σε άρθρο στην Telegraph, φαίνεται πως η κατάσταση είναι τόσο άσχημη, που Ρώσοι στρατιώτες έχουν φτάσει στο σημείο να κλέβουν τουαλέτες από λεηλατημένα σπίτια στην Ουκρανία, με σκοπό να τις στείλουν πίσω στους αγαπημένους τους στη Ρωσία.

