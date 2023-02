Λιβύη: Ναυάγιο με τουλάχιστον έντεκα νεκρούς - Επέβαιναν πάνω από 80 μετανάστες

Ναυάγιο με μετανάστες καταγράφηκε ανοιχτά της Λιβύης. Επέβαιναν πάνω από 80 άτομα σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ ο απολογισμός των νεκρών είναι ήδη στους 11.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), αγνοούνται τουλάχιστον 73 μετανάστες που επιχειρούσαν να φτάσουν στην Ευρώπη.

«Επτά επιζώντες, που κατάφεραν να φτάσουν στις λιβυκές ακτές σε εξαιρετικά δύσκολές συνθήκες, πλέον νοσηλεύονται», διευκρίνισε ο ΔΟΜ στον λογαριασμό του στο Twitter.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 11 πτώματα από τη Λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνο και την τοπική αστυνομία. Το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν περίπου 80 μετανάστες είχε αναχωρήσει από το Κασρ Αλκαγιάρ, ανατολικά της Τρίπολης, και κατευθυνόταν στην Ευρώπη, διευκρίνισε ο ΔΟΜ.

Η Λιβύη αποτελεί «γέφυρα» για όσους μετανάστες επιθυμούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Η νέα τραγωδία ανεβάζει σε περισσότερους από 130 τους νεκρούς στην περιοχή αυτή της Μεσογείου από την αρχή του 2023, σύμφωνα με καταμέτρηση του ΔΟΜ. Το 2022 ο οργανισμός είχε καταγράψει περισσότερους από 1.450 θανάτους.

«Η κεντρική Μεσόγειος παραμένει η πιο φονική μεταναστευτική οδός παγκοσμίως, με μεγάλο αριθμό θανάτων να καταγράφονται εκεί κάθε χρόνο», υπογράμμισε ο ΔΟΜ, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «αφόρητη».

«Απαιτείται συγκεκριμένη δράση από τα κράτη προκειμένου να αυξηθούν οι ικανότητες έρευνας και διάσωσης, να οριστούν ξεκάθαροι και ασφαλείς μηχανισμοί αποβίβασης καθώς και ασφαλείς και σταθερές μεταναστευτικές οδοί προκειμένου να μειωθούν τα επικίνδυνα ταξίδια», κατέληξε ο οργανισμός.

At least 73 migrants are reported missing and presumed dead following a tragic shipwreck off the Libyan coast yesterday according to @UNmigration in Libya.



The boat, carrying around 80 people, reportedly departed from Qasr Alkayar on 14 February heading to Europe. pic.twitter.com/fGtUW6bkhT