Τουρκία: 42χρονη ανασύρθηκε ζωντανή μετά από 222 ώρες. Δημιουργήθηκε φαράγγι 300 μέτρων

Ένα ακόμα παράδειγμα τιτάνιας αντοχής και ελπίδας έλαβε χώρα στην Τουρκία, καθώς μετά από σχεδόν 222 ώρες μετά τον φονικό σεισμό, μία γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από τα τουρκικά ΜΜΕ, η 42χρονη Μελικέ Ιμάμογλου ανασύρθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/2) από τα συντρίμμια ενός κτιρίου στην πόλη Καχραμανμαράς.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν διασώστες να μεταφέρουν τη γυναίκα με φορείο και να την βάζουν σε ένα ασθενοφόρο.



Μακραίνει η λίστα των νεκρών

Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο τραγικός απολογισμός του σεισμού γίνεται όλο και πιο βαρύς.

Νεότερα στοιχεία κάνουν λόγο για πάνω από 41.000 νεκρούς στην Τουρκία και τη Συρία.

Συγκεκριμένα, οι τουρκικές Αρχές σημειώνουν ότι 35.418 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ενώ πάνω από 5.800 είναι οι νεκροί στη Συρία.

Ο σεισμός στην Τουρκία δημιούργησε φαράγγι 300 μέτρων

Ένα φαράγγι 300 μέτρων δημιουργήθηκε στην περιοχή Χατάι στην Τουρκία μετά το χτύπημα του φονικού σεισμού.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του κόσμου, η γη άνοιξε σε ένα μέρος όπου εκτείνεται ένας ελαιώνας, έχει μήκος 300 μέτρα και βάθος 40.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, ακούστηκε μια μεγάλη έκρηξη κατά τη διάρκεια του σεισμού και είπαν πως είδαν ένα πράσινο φως στην περιοχή.

Ο Ιρφάν Ακσού, ο οποίος ζει στην περιοχή δήλωσε ότι όταν ξεκίνησε ο σεισμός δημιούργησε «έναν απίστευτο ήχο». «Ήταν σαν πεδίο μάχης όταν ξυπνήσαμε», όπως είπε.

Δείτε τα βίντεο:

.....It looks close to a huge fault formed after an earthquake in the Turkish province of Hatay.



The fissure runs through an olive grove: it is about 300 km long, 200 m wide, and 30 m deep



According to the latest data, 29,605 people died in Turkey, over 80,000 were injured pic.twitter.com/rwUDiUvt4M