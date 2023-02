Διασώστες ανέσυραν σήμερα ζωντανό ένα 10χρονο κορίτσι από τα ερείπια πολυκατοικίας στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας, 183 ώρες μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών που συγκλόνισε την περιοχή, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το δίκτυο TRT Haber.

Μια ώρα νωρίτερα είχε ανασυρθεί ζωντανό ένα 13χρονο αγόρι στην ίδια περιοχή.

Ενώ οι ελπίδες για την ανεύρεση και άλλων επιζώντων στα συντρίμμια σταδιακά σβήνουν, ο απολογισμός από τους σεισμούς που έπληξαν την περασμένη εβδομάδα την Τουρκία και τη γειτονική Συρία ξεπερνά ήδη τους 37.000 νεκρούς και θεωρείται βέβαιο ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί.

(VIDEO) A 12-year-old boy was miraculously rescued from the rubble 182 hours after the first earthquake hit Türkiye on Feb. 6



• Rescued a week after earthquakes

• He is from southeastern Hatay province



LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/OY5OQDgYNs